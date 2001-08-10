Жителей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку "Весна - 2025"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей областного центра приглашают посетить сельскохозяйственную ярмарку "Весна - 2025", которая пройдет в субботу, 24 мая 2025 года, с 09:00 до 17:00. Мероприятие состоится на верхней ярмарочной площади по улице Горнолыжной, расположенной юго-восточнее стадиона "Спартак". Ярмарка обещает стать отличной возможностью для всех желающих приобрести товары для дачного сезона и ознакомиться с продукцией местных производителей.
На ярмарке посетители смогут найти широкий ассортимент товаров, среди которых будут саженцы и рассада, элитные сорта картофеля, ягодные кустарники и плодовые деревья. Также представят разнообразную продукцию от местных производителей, включая мясомолочную, рыбную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Гостям предложат натуральный мёд, изделия ручной работы, а также сельскохозяйственный инвентарь и материалы для садоводов. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, выставка товаров станет отличной возможностью для всех, кто заинтересован в улучшении своих дачных участков.
Кроме богатого выбора товаров, организаторы ярмарки подготовили насыщенную культурную программу, которая сделает посещение мероприятия еще более увлекательным. Гости смогут насладиться выступлениями местных артистов, участвовать в мастер-классах и других активностях. Ярмарка "Весна - 2025" станет не только местом для покупок, но и площадкой для общения и отдыха, что привлечет внимание как местных жителей, так и туристов.
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