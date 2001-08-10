Сахалинский аэровокзал отработал ситуацию с завозом в регион опасной инфекции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники главной авиагавани региона провели учения, направленные на отработку действий в случае завоза опасного инфекционного заболевания на борту самолета. Эти тренировочные мероприятия стали важной частью подготовки к весенне-летнему периоду, когда увеличивается пассажиропоток. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, в рамках учений была смоделирована ситуация, в которой один из пассажиров, летевший из Пекина в Южно-Сахалинск, почувствовал недомогание, но не обратился за медицинской помощью до ухудшения состояния.
Согласно легенде, у путешественника проявились симптомы инфекции, похожие на холеру, что потребовало санитарно-карантинного контроля. После получения сигнала о потенциальной угрозе от координационно-диспетчерского центра аэропорта, начальник комплексной смены немедленно уведомил персонал санитарно-карантинного пункта и других ответственных сотрудников. Он также организовал отвод воздушного судна на специализированную стоянку для обеспечения безопасной обработки ситуации.
По приземлении самолета, команду санитарно-карантинного пункта и медиков уже ждали на месте. Они оперативно подготовили необходимые препараты и оборудование для оказания неотложной помощи, включая дезинфекторы и дезковрики. Все участники учений использовали средства индивидуальной защиты. Больного пассажира эвакуировали через амбулаторный лифт, а остальных путешественников и членов экипажа выгрузили через передний проход. После согласования с Управлением Роспотребнадзора, пассажиры прошли таможенный контроль и покинули зону очага, а затем специалисты начали дезинфекцию стоянки.
"В ходе этих тактических учений мы оценили скорость реакции и слаженность действий нашей команды при угрозе инфекций. Все участники точно знали свои роли и следовали инструкциям. Тренировка показала, что взаимодействие между подразделениями аэровокзала и другими государственными структурами выстроено на высоком уровне, что позволит нам вовремя реагировать на реальные угрозы", - отметил заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Иван Лимаров. Впереди у команды аэровокзала запланированы дополнительные тактические учения, включая действия в аварийных ситуациях и при пожаре, что также является частью широкой программы подготовки к весенне-летнему сезону.
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