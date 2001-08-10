Городской парк Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк Южно-Сахалинска активно готовится к летнему сезону, который начнется через 18 дней. В этом году ожидается значительное увеличение числа посетителей, поэтому руководство парка предпринимает все необходимые меры для создания комфортной и безопасной среды для горожан и гостей. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, работы по благоустройству уже находятся на завершающей стадии.
И. о. директора парка Илья Прудников отметил, что подготовка к летнему сезону включает в себя множество мероприятий. В частности, завершены работы по уборке территории, акарицидной обработке и дератизации, которые продолжатся на протяжении всего лета. Восстановили асфальтовое и резиновое покрытие на дорожках, а также отремонтировали и покрасили скамейки. "Мы стремимся сделать парк максимально комфортным, безопасным и привлекательным для всех посетителей", — подчеркнул Прудников.
С началом лета парк уже запустил все три фонтана, включая пешеходный фонтан, который быстро завоевал популярность у детей. В рамках подготовки к сезону также проводятся работы по озеленению, в которых участвуют местные жители и депутаты. На территории стадиона «Космос» начался масштабный ремонт, где меняют покрытие мини-футбольного поля и обновляют скейтпарк. Кроме того, в планах — полная замена оборудования на тренажерных и гимнастических площадках, а также модернизация зоны аттракционов.
Обновление системы освещения также находится в приоритете: уже заменены консоли на Генеральской аллее, а в будущем планируется обновление освещения на аллее Сакуры. Зона фудкортов также претерпела изменения — некоторые точки питания обновили внешний вид, а в ближайшее время откроются новые места для перекусов. Важным аспектом является безопасность посетителей: продолжается ремонт системы видеонаблюдения, планируется полное обновление старых камер и установка новых в течение года. Летом в парке запланировано более 600 мероприятий, и уже 1 июня, в День защиты детей, пройдет масштабный праздник при участии «Движения Первых».
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