На ж/д переезде по проспекту Мира в Южно-Сахалинске начинается ремонт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 16 мая движение в районе железнодорожного переезда по пр. Мира в Южно-Сахалинске (север города) частично ограничат. Об этом пишет astv.ru, ссылаясь на "Сахалинэнерго".
Автотранспорт на участке в районе пр. Мира, 2Г, с 16 по 30 мая будет двигаться по одной полосе поочередно. Это связано с ремонтными работами.
"Ремонтные мероприятия позволят восстановить поврежденный настил на железнодорожном переезде, ускорить движение автотранспорта", - рассказали в компании.
По железнодорожной ветке, которая пересекает автотранспортную магистраль, на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 поступают грузы: уголь, оборудование и материалы. Поэтому обслуживание данного участка находится в ведении теплоэлектростанции. В связи с интенсивным потоком грузовой техники дорожное полотно разрушается в местах соприкосновения с рельсами. Поэтому периодически проводятся восстановительные мероприятия.
Водителей просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтом полотна железнодорожной колеи.
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