Мэр Южно-Сахалинска проверил работу южного канализационного коллектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание в южной части города, чтобы оценить результаты реализации проекта по прокладке и запуску южного канализационного коллектора. В настоящее время к обновленной инфраструктуре подключают жилые районы, а также социальные и торговые объекты, что значительно улучшает условия жизни местных жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Глава города отметил, что до подключения к новому коллектору жители сталкивались с проблемами заболачивания и неприятных запахов вдоль проспекта Мира, особенно в дождливую погоду. После ввода в эксплуатацию новых сетей ситуация значительно улучшилась. Сергей Надсадин также встретился со специалистами и председателем ТСЖ поселка «Солнечный», чтобы получить обратную связь от местной общественности. Он подчеркнул, что команда движется в правильном направлении и выполняет обещания, данные жителям.

По итогам совещания мэр поставил перед коллегами новые задачи. Он обратил внимание на необходимость обустройства канав для отвода дождевой воды и регулярного технического обслуживания этих объектов. Общая протяженность южного канализационного коллектора составляет около 14 километров, и его ввод направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также на переключение существующих жилых массивов и строящихся микрорайонов на современные очистные сооружения.

Кроме того, во время поездки обсудили неудобное расположение автобусной остановки и необходимость ее переноса ближе к жилым домам после ремонта проспекта Мира. Этот вопрос муниципалитет будет прорабатывать совместно с областным Автодором. По поручению главы города специалисты также рассмотрят возможность создания удобных дорожек для жителей, добирающихся до остановок общественного транспорта пешком.

Напомним, что ремонтные работы в южной части города осуществляются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который продолжает программы «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Основная цель проекта заключается в повышении качества коммунальных услуг и создании комфортных условий для жизни горожан.