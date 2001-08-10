В Троицком начинают ликвидировать ямы на дорогах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Троицкое подрядчики приступили к ликвидации ям на асфальтированных дорогах, что стало важным шагом в улучшении дорожной инфраструктуры. На улице Молодёжной рабочие используют фрезу для удаления поврежденных участков, а вскоре на этом участке начнет работать асфальтоукладчик. В рамках подготовки к масштабным дорожным работам представители администрации, общественности и дорожной службы провели обследование дорог, чтобы оптимально распределить ресурсы, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Жители села активно сообщают о проблемах с дорожным покрытием. Екатерина Супрун, одна из местных жительниц, отметила, что на перекрестке улиц Молодёжной и Новой образовались такие глубокие ямы, что водителям приходится останавливать свои автомобили, чтобы пропустить встречный транспорт. В течение весенне-летнего сезона в Анивском районе планируется заасфальтировать более 20 тысяч квадратных метров дорог, и ямочный ремонт уже начался на участках площадью 400 квадратных метров, где заделали трещины и выбоины.
В селе Успенское работы по укладке асфальта начнут в ближайшие дни на улице Новой, где подрядная организация уже подготовила основание. Глава района Светлана Швец провела выездное совещание с представителями подрядчика, которые заверили ее, что все работы завершатся до 2 июня. Также в селе проверили состояние дороги на улице Луговой и переулке Юбилейном, где в прошлом году проводили асфальтирование. На улице Юбилейной обнаружили небольшую трещину, которую устранят в рамках гарантийных обязательств в кратчайшие сроки.
Не забывают дорожные службы и о грунтовых дорогах района. В населенных пунктах ведут грейдирование и отсыпку, в частности, подготовили грунтовую часть улицы Центральной в Новотроицком. В Троицком также проводят отсыпку и грейдирование на улице Восточной. Глава района Светлана Швец подчеркнула, что губернатор Валерий Лимаренко поставил перед ними задачу как можно быстрее привести муниципальные дороги в порядок. Она добавила, что основная работа по восстановлению поврежденных участков во дворах начнется в конце мая.
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