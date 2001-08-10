Ночной ремонт улицы Сахалинской в Южно-Сахалинске сократит дневные пробки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подрядная организация проводит ночной ремонт дорог на улице Сахалинской, чтобы минимизировать затруднение дневного движения. За полторы недели рабочие уже восстановили участок от Комсомольской до Железнодорожной и планируют завершить основные работы до 1 июня 2025 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, дорожники сосредоточились на ночных работах для избежания пробок. Начальник участка Артем Мисюркеев отметил: «Сейчас мы работаем у дома №100 на Сахалинской. Если погода не подведет, через неделю дойдем до улицы Лермонтова». Параллельно завершили ямочный ремонт на Амурской и продолжают работы на Ленина — от проспекта Победы до Фархутдинова.

На следующей неделе бригады перейдут на Шлакоблочную, где также будут трудиться ночью из-за интенсивного трафика. Затем ремонт охватит улицы Энергетиков и Украинскую. «Основные дефекты, возникшие после зимы, устраним до 1 июня», — добавил Мисюркеев.

В мэрии подчеркнули, что ночной график позволяет сократить неудобства для водителей и пешеходов. Напомним, в 2024 году аналогичный подход ускорил ремонт на 20% compared с дневными работами. Жители могут уточнять график на сайте администрации или по телефону горячей линии.