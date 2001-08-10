Теплоход, курсирующий между Курилами и Камчаткой, вышел на линию после ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теплоход «Анатолий Чернеев», связывающий Камчатку и Курилы, завершил плановое техобслуживание. С 14 мая судно возобновит работу на линии. Об этом сообщает ТК «41 РЕГИОН» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«На период планового технического обслуживания теплохода «Анатолий Чернеев», которое продлилось 25 дней, морские перевозки на линии Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский обеспечивал теплоход «Гипанис». С учётом сезонного увеличения пассажиропотока суда будут совместно курсировать между Камчаткой и Парамуширом. Мы ежедневно анализируем загрузку провозных мощностей на этом социальном маршруте и при необходимости предпринимаем дополнительные меры для обеспечения транспортной доступности Курильских островов», - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.