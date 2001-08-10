Тихоокеанское
информационное агентство
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08:51, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе продолжается голосование по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2026 году

В Поронайском районе продолжается голосование по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин инициировал продолжение программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Свой выбор сделали уже 1765 жителей Поронайского района.

Какие объекты сделаем, будем решать вместе. До 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru отдать свой голос можно за одну из трех территорий:

- зона отдыха «Рефулеры»;

- сквер по улице Гагарина;

- сквер по улице Комсомольской.

Помощь в голосовании по отбору территорий оказывают волонтеры.

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