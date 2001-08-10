В водоканале Южно-Сахалинска прошла выездная диспансеризация
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На предприятии МПК «Городской водоканал» состоялась выездная диспансеризация, где мобильная поликлиника предоставила возможность 44 работникам пройти обследование прямо на рабочем месте. Этот формат значительно упростил процесс проверки здоровья сотрудников, позволив им сэкономить время и избежать поездок в поликлиники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила начальник отдела кадров Яна Соколова, регулярные проверки здоровья играют важную роль в поддержании благополучия коллектива. Она подчеркнула, что многие сотрудники уже привыкли проходить обследования самостоятельно, а выездная диспансеризация стала отличной альтернативой для тех, кто хочет заботиться о своем здоровье, не тратя время на поездки.
Инженер-энергетик Михаил Соломко поделился своими впечатлениями от диспансеризации: «Проходить обследование на работе – это действительно удобно. Все сделали быстро и без лишних хлопот. Я считаю, что забота о здоровье – это важно, и такие мероприятия помогают нам не забывать о регулярных проверках».
Врач-терапевт Ангелина Суслова рассказала о доступных обследованиях в рамках выездной диспансеризации. Сотрудники могут пройти анализы крови, сделать ЭКГ и флюорографию, а также, в зависимости от возраста, пройти дополнительные обследования, такие как маммография или консультации у узких специалистов. Основная цель этих мероприятий – раннее выявление хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические патологии.
Суслова также отметила, что при выявлении подозрений на патологии пациенты направляются на углубленное обследование. Работа выездных медицинских бригад охватывает не только сотрудников водоканала, но и работников детских садов, школ и других учреждений Южно-Сахалинска.
Коллективы предприятий Южно-Сахалинска могут организовать свою диспансеризацию, оставив заявку по телефону 300-596 в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Подробную информацию о процедуре можно найти на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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