Елена Павлова возглавила Сахалинскую областную библиотеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 мая коллектив Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) получил важное сообщение о назначении нового директора. Руководителем ведущего методического и социокультурного центра островного региона стала Елена Павлова, которая ранее возглавляла Невельскую Централизованную библиотечную систему и была признана одним из лучших библиотечных специалистов России в 2024 году.

Сотрудники СахОУНБ тепло поздравили Елену Павлову с новым назначением, выразив уверенность в её способности вести библиотеку к яркому и динамичному будущему. В своем обращении они отметили, что её профессионализм, энергия и преданность делу вдохновляют команду и открывают новые горизонты для развития учреждения.

«Мы рады работать под Вашим руководством и готовы поддерживать все инициативы, направленные на процветание библиотеки», — подчеркнули сотрудники. Они пожелали новому директору крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в принятии решений, а также выразили надежду на успешную работу, которая будет приносить радость и удовлетворение. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, команда полна энтузиазма и готова к новым свершениям под руководством Елены Павловой.