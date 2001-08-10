В Дальнем начали капитальный ремонт участка улицы 1-ой Московской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальнем стартовал капитальный ремонт участка улицы 1-ой Московской от Холмской до Рассветной, направленный на ликвидацию хронических подтоплений и расширение дорожного полотна. Подрядчики заменят асфальт, обустроят новые тротуары и автобусные остановки, а завершить работы планируют к началу сентября 2025 года.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, рабочие уже демонтировали часть перильных ограждений и начали выемку грунта на южной стороне улицы. Заместитель начальника ведомства Дмитрий Судник уточнил: «Следующий этап — фрезерование старого асфальта и замена слабых грунтов на проблемных участках, где раньше скапливалась вода». Представитель подрядной организации Андрей Бородин добавил, что локальная замена грунта на 1-ой Московской станет ключевым решением для предотвращения застоя дождевых вод.
Дорогу расширят на 0,5 метра с каждой стороны, что улучшит пропускную способность и безопасность движения. Параллельно обновят пешеходные зоны и установят современные автобусные павильоны. Напомним, ранее жители неоднократно жаловались на просадки асфальта и лужи после дождей. Если подрядчик уложится в сроки, уже к осени улица преобразится.
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