В Благовещенске запретили ездить на электросамокатах в центре города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продлен запрет на движение электросамокатов в центре Благовещенска. О принятом решении пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на мэра города Олега Имамеева.

"В майские праздники ограничение движения самокатов в центре города показало свою эффективность - стало безопаснее и комфортнее для пешеходов. Учитывая положительный опыт, а также предстоящие "АмурЭкспоФорум", День защиты детей и День города, - принял решение продлить ограничение до 2 июня. Собственно, об этом просили многие жители, обращаясь в мой чат-бот", - сообщил глава города.

При этом в микрорайоне и в других районах областного центра усилили контроль за соблюдением правил парковки и ПДД. Сообщать о нарушениях можно операторам самокатов. Информацию следует направлять в специальный чат-бот.

Как сообщал Порт Амур, в преддверии Дня Победы мэр подписал постановление о временном запрете движения самокатов в центральной части города.

Недоступным для передвижения стал участок в квадрате улиц Театральная - Краснофлотская - Артиллерийская - Горького. Операторам электросамокатов рекомендовано установить соответствующие ограничения в приложениях.