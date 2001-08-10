На Дальнем Востоке усиливают меры по охране кабарги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кабарга, занесённая в Красную книгу России, сталкивается с серьезными угрозами в виде браконьерства, что приводит к резкому сокращению её численности. Браконьеры охотятся за мускусом и клыками этого редкого животного, которые незаконно продаются в азиатские страны, где используются в традиционной медицине и для изготовления амулетов. Самцы кабарги используют мускус для привлечения самок в брачный сезон, а клыки служат для устрашения соперников.
Ситуация с численностью кабарги вызывает особую тревогу на Сахалине, а также в Алтайском крае, Кемеровской и Магаданской областях, где зарегистрировано заметное снижение популяции. Виталий Зайцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, отметил, что в прошлом в России предпринимались попытки разведения кабарги в неволе, например, в заповеднике "Столбы" в 50-е годы и на научно-экспериментальной базе "Черноголовка" в 70-е годы. Однако основная проблема заключается в поиске подходящего места для создания базы, учитывающего климатические условия и кормовую базу, поскольку кабарга требует простора для жизни.
Кабарга обитает в лесах Сибири и на Дальнем Востоке, предпочитая места с многолетними елями, пихтами и зарослями рододендронов. Точная численность этого вида остаётся неизвестной, так как учёты проводятся только по косвенным признакам. Министерство природных ресурсов и экологии России планирует усовершенствовать методы учёта и провести их в ближайшие два года. Также в план Минприроды входит создание оперативных групп охотничьего надзора, которые будут проверять охотничьи угодья, контролировать разрешения на добычу кабарги и выявлять случаи незаконной охоты с использованием запрещённых методов.
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