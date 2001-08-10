Пожилые сахалинцы создали открытки ко Дню Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Символ Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 мая. Его участниками стали подопечные областного специализированного дома ветеранов и инвалидов.

Мероприятие началось с исторической части. Присутствующим напомнили ключевые сражения Великой Отечественной войны и закрепили знания в ходе викторины. Затем участники приступили к созданию объемных открыток, превращая обычный картон, яркие картинки с символикой Победы и георгиевские ленты в произведения искусства