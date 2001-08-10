Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

72% жителей Южно-Сахалинска считают, что важно получить хорошее образование, причем 55% видят в нем ключ к самореализации, а 17% — гарантию получения профессии на всю жизнь.

Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Горожане подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство». Однако 15% граждан относятся к образованию скептически, а еще 13% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт дает лишь базовые и неактуальные сведения».



Женщины больше верят в полезность хорошего образования. Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди респондентов старше 45 лет ценность образования признают 85%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 64%. При этом старшее поколение чаще, тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.



В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (80% против 66% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц) и обладатели дипломов вузов (82% против 63% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).



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Время проведения: 26 марта — 28 апреля 2025 года