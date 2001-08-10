Тихоокеанское
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14:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня вечером закроют для движения участок улицы Хабаровской в Южно-Сахалинске

Сегодня вечером закроют для движения участок улицы Хабаровской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 12 мая, с 20:00 полностью перекрывается участок Хабаровской улицы от Комсомольской до Леонова из-за капитального ремонта. Ограничения движения продлятся около месяца, поэтому водителям придётся заранее планировать альтернативные маршруты.

Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, ремонтные работы являются частью программы по обновлению дорожной инфраструктуры. В связи с масштабностью выполняемых работ

В мэрии также отметили, что подрядчик приложит все усилия для завершения ремонта в установленные сроки. Для информирования населения о ходе работ будут использоваться официальные каналы коммуникации. Водителям рекомендуется следить за актуальными объявлениями, чтобы своевременно корректировать маршруты передвижения.

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