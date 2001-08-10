Тихоокеанское
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13 Мая 2025
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13:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке до Ивашки дошел интернет

На Камчатке до Ивашки дошел интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона Владимир Солодов поставил задачу министерству цифрового развития края ускорить подключение жителей Ивашки к мобильному интернету и сотовой связи стандарта LTE, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на краевое правительство. Данное решение Владимир Солодов принял по итогам встречи с жителями села после отчета о работе правительства региона за пять лет.

«Главным изменением для села Ивашка стало проведение оптоволокна. Сюда пришёл интернет - сейчас идёт подключение частных лиц и организаций. А самое главное - в кратчайшее время должна начать работу качественная мобильная связь. Сейчас здесь довольно медленно работают операторы сотовой связи. Договорились, что ускорение должно быть обеспечено, поскольку техническая возможность есть и мобильный интернет в том числе должен работать», – сказал Владимир Солодов.

Базовые станции LTE будут подключены к ВОЛС, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Строительство волоконно-оптической линии связи и распределительных сетей на данном участке ведется оператором связи ООО «ИнтерКамСервис».

За прошлый год к сети интернет было подключено более 2 с половиной тысяч жителей Карагинского района. Население получило неограниченный доступ к цифровым сервисам, государственным информационным системам. Сельчанам стали доступны государственные и муниципальных услуги в электронном виде, также они могут пользоваться голосовой связью и интерактивным телевидением.

В этом году к лету высокоскоростным мобильным интернетом будут обеспечены жители Оссоры, Костромы, Караги и Тымлата.

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