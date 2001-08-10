На Камчатке до Ивашки дошел интернет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона Владимир Солодов поставил задачу министерству цифрового развития края ускорить подключение жителей Ивашки к мобильному интернету и сотовой связи стандарта LTE, пишет ИА «Кам 24», ссылаясь на краевое правительство. Данное решение Владимир Солодов принял по итогам встречи с жителями села после отчета о работе правительства региона за пять лет.
«Главным изменением для села Ивашка стало проведение оптоволокна. Сюда пришёл интернет - сейчас идёт подключение частных лиц и организаций. А самое главное - в кратчайшее время должна начать работу качественная мобильная связь. Сейчас здесь довольно медленно работают операторы сотовой связи. Договорились, что ускорение должно быть обеспечено, поскольку техническая возможность есть и мобильный интернет в том числе должен работать», – сказал Владимир Солодов.
Базовые станции LTE будут подключены к ВОЛС, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Строительство волоконно-оптической линии связи и распределительных сетей на данном участке ведется оператором связи ООО «ИнтерКамСервис».
За прошлый год к сети интернет было подключено более 2 с половиной тысяч жителей Карагинского района. Население получило неограниченный доступ к цифровым сервисам, государственным информационным системам. Сельчанам стали доступны государственные и муниципальных услуги в электронном виде, также они могут пользоваться голосовой связью и интерактивным телевидением.
В этом году к лету высокоскоростным мобильным интернетом будут обеспечены жители Оссоры, Костромы, Караги и Тымлата.
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