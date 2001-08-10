В Сахалинской библиотеке прошёл вечер "Живые строки войны"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «Живые строки войны», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием мероприятия стала презентация комплекта открыток «Строки, опаленные войной», созданных на основе уникальных документов военных лет из фонда библиотеки.
Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, коллекция открыток включает 14 стихотворений, написанных как профессиональными авторами, так и участниками боевых действий — офицерами, старшинами и краснофлотцами Черноморского флота. Эти материалы, изначально предназначенные для оформления газет и радиовещания, стали бесценным историческим источником, отражающим не только ход военных событий, но и творческое наследие героев-освободителей. Цель проекта — сохранить память о подвиге народа и воспитать у молодого поколения чувство патриотизма. На вечере прозвучали песни о войне и стихи из сборника, исполненные островными артистами, в том числе Светланой Савеловой, Софьей Вырвич, Николаем Лабазовым и другими.
Исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова подчеркнула важность проекта как инструмента сохранения культурного наследия страны и поблагодарила спонсоров, в том числе организации «Гидрострой» и «Сектор», а также Центр саморазвития «Страна СОВ». Комплекты открыток будут распространены среди учреждений культуры, образования и науки Сахалинской области, а также переданы в библиотеки Донбасса. С мая по сентябрь 2025 года в социальных сетях библиотеки стартует одноименный видеопроект, в рамках которого волонтеры, читатели и сотрудники будут читать стихи из комплекта. Этот проект реализуется при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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