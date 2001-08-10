На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области открылась выставка «Солдаты правопорядка», посвященная деятельности островной милиции в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Экспозиция, организованная Управлением МВД России по региону, развернута в историческом парке «Россия - моя история» и предлагает погрузиться в малоизвестные страницы истории правоохранительных органов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, выставка включает архивные документы, фотопортреты и биографии сотрудников милиции, чьи судьбы связаны с ключевыми событиями того времени. Посетители узнают о повседневной работе милиционеров: охране общественного порядка, борьбе с уголовными преступлениями, предотвращении хищений военных грузов и участии в управлении боевыми подразделениями. Заместитель начальника УМВД России по региону полковник полиции Алексей Гончаренко отметил, что цель выставки - сохранить память о подвигах предшественников и напомнить жителям региона о значимом вкладе советской милиции в победу над фашизмом. Экскурсию для гостей провёл сотрудник Музейно-мемориального комплекса «Победа» Евгений Ветер, который подробно рассказал о роли правоохранительных органов в военный период.

Выставка предоставляет уникальную возможность почтить память героев прошлого и лучше понять историю страны через призму работы милиции. Организаторы уверены, что экспозиция вызовет интерес не только у старшего поколения, но и у молодёжи, которая сможет узнать больше о подвигах своих предков и их вкладе в победу. Посетить выставку можно в историческом парке «Россия - моя история».