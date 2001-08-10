Агентство стратегических инициатив запускает третий сезон конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ запускает третий сезон конкурса «Знай наших», направленного на развитие отечественных брендов в регионах России. Участники малого и среднего бизнеса могут подать заявки до 15 мая, а победители получат широкие возможности для продвижения, включая грантовую поддержку и доступ к крупнейшим маркетплейсам.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, в этом году конкурс проводится по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креативные индустрии, высокие технологии и IT. Процесс включает в себя несколько этапов: сбор заявок продлится до мая, после чего эксперты выберут финалистов. Церемония награждения состоится в июле в Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Победители не только получат помощь в продвижении своих брендов, но и смогут воспользоваться обучающими программами, консультациями экспертов и участием в ключевых деловых мероприятиях. Среди партнеров конкурса — Wildberries, OZON, Почта России, Роскачество и другие. В этом году к ним присоединился Российский экспортный центр, который поможет российским брендам выходить на международные рынки.

Конкурс «Знай наших» был запущен в 2023 году в соответствии с поручением президента и уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для поддержки отечественных производителей. За два сезона на платформу поступило 17 тысяч заявок из всех регионов страны. Интерес к конкурсу продолжает расти: в прошлом году количество участников увеличилось с 5013 до 12026. Параллельно с конкурсом проходит прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», где эксперты выберут 100 лучших проектов для позитивных изменений в стране. Для популяризации российских брендов также запущен телеграм-канал «Знай наших», который стал медиаплощадкой для освещения успехов участников.