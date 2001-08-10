Нюша, Зара и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Звезды шоу-бизнеса и кино - Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров - озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны. Cспециальный видеопроект к 80-летию Великой Победы представили онлайн-кинотеатр KION от МТС и Музей Победы.

За несколько месяцев были собраны более тысячи писем из семейных архивов из 70 регионов страны. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика.

Проект приурочен к выходу сериала «Солдатская мать», премьера которого состоялась 1 мая, — это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и несокрушимой надежде.

Фото: KION