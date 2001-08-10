Коммунальные службы устраняют дефекты на дорогах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно продолжают устранять дефекты на дорогах, что является одной из приоритетных задач местных властей. В настоящее время работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся на Холмском шоссе, где применяются большие карты, и на перекрестке с улицей Сахалинской. Ремонтные мероприятия на этой магистрали проходят в ночное время, что позволяет минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, в ближайшие дни планируется продолжение работ на улицах Емельянова, Железнодорожной, проспекте Мира, а также на улицах Пограничной и Шлакоблочной. В рамках текущих мероприятий городские службы также займутся ямочным ремонтом на автобусных маршрутах, включая улицу Колодезную. С начала активного ремонтного сезона дорожные службы уже обновили 18,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, из которых около 2 тысяч квадратных метров выполнены литым асфальтом, а 1 тысяча квадратных метров - в рамках ямочного ремонта.

В течение мая планируется обновить еще 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна с использованием больших карт, а также провести ямочный ремонт на 4 тысячах квадратных метров. График работ формируется на основе мониторинга состояния дорог, а также с учетом заявок от местных жителей. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу завершить основной объем работ по устранению зимних дефектов на дорогах Южно-Сахалинска к 1 июня, и администрация города активно работает в этом направлении.