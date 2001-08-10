"Единая Россия" поздравила ветеранов Сахалинской области с Днём Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало ежегодную акцию в честь празднования Дня Победы. Ветераны Великой Отечественной войны получили персональные поздравления, памятные подарки и стали зрителями выступлений творческих коллективов.

В преддверии 9 Мая представители партии посетили фронтовиков, чтобы лично выразить благодарность за их подвиг и вручить праздничные наборы. Традиционные встречи включают не только вручение подарков, но и живые беседы, концерты местных артистов, а также помощь в решении бытовых вопросов.

"Ветераны Великой Отечественной - люди удивительной судьбы и несгибаемого характера. Мы всегда рядом с ними, особенно в дни, когда вся страна вспоминает великую Победу. Общение с такими людьми - огромная честь для нас. От всего сердца поздравляю героев с этим священным праздником! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких", - отметила руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ирина Киселева.

Акция поддержки ветеранов проводится сахалинским отделением "Единой России" ежегодно. Партия "Единая Россия" подчеркивает важность сохранения исторической памяти и обеспечения комфортной жизни тех, кто защитил страну в годы войны.