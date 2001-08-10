Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году шествие "Бессмертного полка" вновь пройдет в очном формате, приуроченное к 80-летию Победы. Сбор участников начнется с западной стороны площади Победы, и каждый желающий сможет присоединиться к акции без предварительной регистрации. Это мероприятие обещает собрать трудовые коллективы, образовательные учреждения и семьи героев, что подчеркивает его значимость для общества.

Формирование колонны запланировано с 8:00 до 10:00, и перед тем как занять свои места, участникам необходимо будет пройти через контрольно-пропускной пункт. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, движение "Бессмертного полка" начнется примерно через 10-15 минут после окончания парада Победы, что позволит всем желающим вовремя присоединиться к процессии.

Колонна пройдет от площади Победы до мемориала Славы, где участники смогут почтить память павших героев. Мероприятие завершится ориентировочно в 12:30, и организаторы надеются, что оно соберет множество людей, готовых выразить уважение к ветеранам и их подвигам. Возвращение шествия в очный формат стало долгожданным событием для многих, и оно обещает стать ярким моментом в праздничных мероприятиях, посвященных великой дате.