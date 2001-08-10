Южно-Сахалинск преображают с помощью художественной подсветки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается активная работа по изменению архитектурного облика города с помощью художественной подсветки зданий. Новые гобо-проекторы не только выделяют архитектурные особенности, но и создают особую атмосферу для жителей и гостей. В настоящее время в них установлены тематические линзы, приуроченные к 80-летию Великой Победы, что подчеркивает значимость данного события.

Внедрение архитектурно-художественной подсветки охватывает объекты, расположенные на первой линии застройки. Одним из свежих примеров реализации этого мастер-плана стало оснащение подсветкой Новой сцены Чехов-центра, который находится на пересечении улиц Ленина и Сахалинской. Здесь установили четыре современных гобо-проектора, которые используют сменные линзы для проецирования изображений на фасады зданий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Яна Ермакова отметила, что современное освещение не только подчеркивает красоту архитектуры, но и создает уникальную атмосферу, адаптируясь под важные события и праздники. Это освещение становится мощным инструментом для формирования городской идентичности, преображая существующие пространства и делая Южно-Сахалинск более комфортным и привлекательным.

Уникальность гобо-проекторов заключается в их способности быстро менять линзы, что позволяет адаптировать световые сценарии к различным праздникам и мероприятиям. Например, в рамках празднования 80-летия Победы на здании Новой сцены был спроецирован Орден Победы. Аналогично, линза на гобо-проекторах, установленных на девятиэтажном жилом здании по улице Больничной, была заменена, и теперь горожане могут наслаждаться символом праздника.

В настоящее время проектирование архитектурной подсветки активно продолжается для нескольких центральных улиц города, включая улицы Ленина и Горького, а также проспекты Победы и Коммунистический. Эти мероприятия реализуются в рамках комплексного светового мастер-плана Южно-Сахалинска при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина. Цель проекта заключается в создании более благоприятной и привлекательной городской среды для всех жителей и гостей областного центра.