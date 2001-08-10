Газификация Анивского района продвигается с опережением плана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве стартовало строительство газопровода, который соединит улицы Калинина, Набережная, Чехова, Пионерская и Дьяконова. Жители этого исторического района смогут начать использовать голубое топливо уже в сентябре, что значительно упростит их повседневную жизнь.

Специалисты «Сахалинской нефтяной компании» активно укладывают газовые трубы на улице Калинина. Один из местных жителей, Сергей Селиверстов, поделился своими ожиданиями: «Всю жизнь пользовались дровами и углем. Мы с нетерпением ждем газ, это значительно упростит нам жизнь. Примером служит дом наших детей, которые проживают в Троицком. Им уже подключили газовую трубу. Теперь им не нужно искать, где купить уголь подешевле».

В Анивском районе развернулась масштабная кампания по газификации населенных пунктов, охватывающая не только Аниву, но и Новотроицкое и Песчанское. Район уже перевыполнил план газификации на 48%. До конца года планируется подключить 306 абонентов. «Реализация проекта газификации — это часть масштабной программы газификации Сахалинской области, поддерживаемой правительством и губернатором Валерием Лимаренко. Программа направлена на повышение уровня жизни населения и обеспечение энергетической безопасности региона», — отметили в администрации.

Жителям домовладений важно оперативно подготовить свои жилища к приему газа. Если у них возникают трудности с подготовкой, им не следует откладывать решение этих вопросов. За консультацией и поддержкой можно обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Администрации Анивского муниципального округа по адресу: г. Анива, ул. Калинина, 57, каб. 311, тел. 4-17-37 в рабочие дни, сообщили ТИА "Острова" в местной администрации.