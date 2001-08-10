В апреле аэропорт Южно-Сахалинска обслужил рекордное число пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В апреле 2025 года главный аэропорт островов обслужил 101 738 пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост стал возможен благодаря расширению расписания полетов, которое авиакомпании активно внедрили, добавив дополнительные рейсы на популярные направления, такие как Москва, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.
Общее количество обслуженных рейсов в апреле составило 986, что на 5% превышает аналогичные данные за апрель 2024 года. Это увеличение не ограничивается только пассажирскими перевозками. В аэропорту также зафиксировали значительный рост грузовых авиаперевозок: сотрудники аэровокзала обработали около 1 474 тонны грузов и почты, что на 24% больше, чем в апреле прошлого года.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, среди популярных направлений для путешествий островитян чаще всего выбирали Москву, Владивосток и Хабаровск. Внутри региона лидировали рейсы в Оху, Южно-Курильск и Курильск. Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что команда аэровокзала успешно справилась с увеличением нагрузки и сохранила высокое качество обслуживания. Он подчеркнул, что прирост пассажиропотока и грузового трафика свидетельствует о растущем значении аэропорта как авиаузла на Дальнем Востоке.
Напоминаем, что с 30 марта 2025 года аэровокзал "Южно-Сахалинск" перешел на весенне-летнее расписание, что стало началом постепенного увеличения рейсов по ключевым направлениям. В пик высокого сезона воздушная гавань региона планирует обслуживать около 30-40 бортов ежедневно, что станет важным шагом для дальнейшего развития авиаперевозок в регионе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
17:27 30 Апреля Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая
14:09 30 Апреля Школа №8 Южно-Сахалинска оформляет Стену Памяти к 80-летию Победы
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
Выбор редакции
- 16:21 Вчера Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
- 11:32 Вчера В Южно-Сахалинске в честь юбилея Победы состоятся праздничные концерты
- 08:58 5 Мая Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
- 14:30 30 Апреля В Сахалинской библиотеке открывается выставка "Великая Победа"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?