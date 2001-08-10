В апреле аэропорт Южно-Сахалинска обслужил рекордное число пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле 2025 года главный аэропорт островов обслужил 101 738 пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост стал возможен благодаря расширению расписания полетов, которое авиакомпании активно внедрили, добавив дополнительные рейсы на популярные направления, такие как Москва, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.

Общее количество обслуженных рейсов в апреле составило 986, что на 5% превышает аналогичные данные за апрель 2024 года. Это увеличение не ограничивается только пассажирскими перевозками. В аэропорту также зафиксировали значительный рост грузовых авиаперевозок: сотрудники аэровокзала обработали около 1 474 тонны грузов и почты, что на 24% больше, чем в апреле прошлого года.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, среди популярных направлений для путешествий островитян чаще всего выбирали Москву, Владивосток и Хабаровск. Внутри региона лидировали рейсы в Оху, Южно-Курильск и Курильск. Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец отметил, что команда аэровокзала успешно справилась с увеличением нагрузки и сохранила высокое качество обслуживания. Он подчеркнул, что прирост пассажиропотока и грузового трафика свидетельствует о растущем значении аэропорта как авиаузла на Дальнем Востоке.

Напоминаем, что с 30 марта 2025 года аэровокзал "Южно-Сахалинск" перешел на весенне-летнее расписание, что стало началом постепенного увеличения рейсов по ключевым направлениям. В пик высокого сезона воздушная гавань региона планирует обслуживать около 30-40 бортов ежедневно, что станет важным шагом для дальнейшего развития авиаперевозок в регионе.