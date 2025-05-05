ВТБ выяснил, где хранят деньги дальневосточники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно опросу* ВТБ, каждый второй житель ДФО хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма – до 30 тыс. рублей.

26% дальневосточников предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках 23% и в книгах – 19%. Некоторые (6%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 19% жителей ДФО хранят наличные по старинке под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тыс. рублей (более 30% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

В то же время, накопительный счет также обеспечивает доступность денег в любой момент – средства можно класть и снимать без потери ранее накопленных процентов. Многие используют его в качестве «электронного кошелька» для оперативного использования средств, который при этом приносит пассивный доход.

«Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в «свинке», а в банке. Вклады и накопительные счета не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность ваших сбережений», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.

* Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.