Мошенники более 7 000 раз пытались дозвониться до жителя Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса "Защитник" проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области в первом квартале 2025 года. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от почти 360 тысяч спам-звонков.

Средняя длительность ненужных разговоров составила около полутора минут. Таким образом сервис сэкономил сахалинцам более 2,5 лет, которые могли быть потрачены на общение с мошенниками.

В целом, рост спамерских и мошеннических звонков в регионе вырос практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем стал март. В частности, одному из жителей Южно-Сахалинска пытались дозвониться более семи тысяч раз, но вызовы были заблокированы системой.

Чаще всего сахалинцам звонят из якобы финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже звонят коллекторы и компании с предложением товаров и услуг. При этом около сотни тысяч звонков абонентам МТС в Сахалинской области за первые три месяца 2025 года система отнесла к категории возможных мошенников.

"Ежедневные обзвоны с самыми разными предложениями отвлекают от дел и отбирают самый ценный ресурс - время. А если это мошенники, - то и деньги. По сравнению с прошлым годом количество спам-звонков сахалинцам увеличилось в 2 раза. Мы видим, как стремительно растёт количество спама и попыток мошеннических атак, и усовершенствуем наши сервисы. Сейчас наши антиспам-фильтры успешно не пропускают рекламу, на которую абонент не подписан, а также блокируют вызовы потенциальных мошенников. А если разговор всё-таки состоится, то искусственный интеллект идентифицирует злоумышленника и предупредит об этом абонента голосом прямо во время звонка, уже на первой минуте диалога", - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.