Мошенники более 7 000 раз пытались дозвониться до жителя Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса "Защитник" проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области в первом квартале 2025 года. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от почти 360 тысяч спам-звонков.
Средняя длительность ненужных разговоров составила около полутора минут. Таким образом сервис сэкономил сахалинцам более 2,5 лет, которые могли быть потрачены на общение с мошенниками.
В целом, рост спамерских и мошеннических звонков в регионе вырос практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем стал март. В частности, одному из жителей Южно-Сахалинска пытались дозвониться более семи тысяч раз, но вызовы были заблокированы системой.
Чаще всего сахалинцам звонят из якобы финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже звонят коллекторы и компании с предложением товаров и услуг. При этом около сотни тысяч звонков абонентам МТС в Сахалинской области за первые три месяца 2025 года система отнесла к категории возможных мошенников.
"Ежедневные обзвоны с самыми разными предложениями отвлекают от дел и отбирают самый ценный ресурс - время. А если это мошенники, - то и деньги. По сравнению с прошлым годом количество спам-звонков сахалинцам увеличилось в 2 раза. Мы видим, как стремительно растёт количество спама и попыток мошеннических атак, и усовершенствуем наши сервисы. Сейчас наши антиспам-фильтры успешно не пропускают рекламу, на которую абонент не подписан, а также блокируют вызовы потенциальных мошенников. А если разговор всё-таки состоится, то искусственный интеллект идентифицирует злоумышленника и предупредит об этом абонента голосом прямо во время звонка, уже на первой минуте диалога", - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:02 Сегодня За выходные дни на Сахалине произошло пять аварий с пострадавшими
10:09 Сегодня В Южно-Сахалинске водитель мотоцикла без прав попал в ДТП
09:16 Сегодня Опрос показал, что больше всего раздражает дальневосточников на рабочих местах
08:58 Сегодня Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
- 15:00 29 Апреля В Южно-Курильском районе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
17:27 30 Апреля Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
Выбор редакции
- 08:58 Сегодня Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
- 14:30 30 Апреля В Сахалинской библиотеке открывается выставка "Великая Победа"
- 10:33 30 Апреля Сахалинская библиотека организует концерт ко Дню Победы
- 12:27 29 Апреля Сахалинцев призывают не открывать канализационные люки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?