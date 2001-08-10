В ряде СНТ Южно-Сахалинска начнутся работы по обустройству газопроводов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 5 по 21 мая компания "Газпром" начнет выполнять подготовительные работы для обустройства газопроводов в различных районах областного центра. Эти мероприятия затронут как садовые товарищества, так и жилые районы, поэтому местным жителям стоит обратить внимание на изменения в движении и планировании маршрутов.

На первом этапе, с 5 по 15 мая, "Газпром" будет завозить строительные и инертные материалы на улицы садовых товариществ, расположенных в районе Ласточки. Среди этих товариществ находятся СНТ "Волжанка", СНТ "Прогресс", СНТ "Уголёк", СНТ "Коробейники", СНТ "Надежда", СНТ "Малинка" и другие. Эти работы могут вызвать временные неудобства для жителей, поэтому важно заранее планировать свои передвижения.

С 11 по 21 мая специалисты компании начнут подготовку к укладке газопровода в жилом районе "Весна". Работы будут проводиться по улицам Аграрной, Плодородной, Пригородной и Магистральной. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, жители должны учитывать эту информацию и быть внимательными при передвижении по указанным улицам, чтобы избежать возможных затруднений.