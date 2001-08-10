Сегодня в Южно-Сахалинске ограничат движение и парковку автомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 5 мая, в Южно-Сахалинске введут временные ограничения на движение и парковку автомобилей в связи с репетицией парада. Перекрытие затронет участки улицы Горького и другие дороги, что потребует от водителей учета изменений при планировании маршрутов.
С 19:00 до 22:30 движение будет закрыто на участке улицы Горького от Компроспекта до улицы Емельянова. Также ограничения коснутся улицы Горнолыжной и автодороги, ведущей к туристической базе "Горный воздух". В это время общественный транспорт будет следовать по объездным маршрутам, используя Коммунистический проспект, улицы Комсомольскую и Пограничную.
До 19:00 5 мая продолжат действовать ограничения на парковку и стоянку автомобилей с восточной и западной сторон улицы Горького от улицы Емельянова до Компроспекта, а также с северной и южной сторон улицы Священномученика Илариона Троицкого. Водителей просят внимательно следить за этой информацией, чтобы избежать затруднений в передвижении. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, такие меры приняты для обеспечения безопасности и порядка во время подготовки к важному событию.
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