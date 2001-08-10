Навстречу великому празднику: поезд Победы побывал в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На станции Поронайск жители района встречали Поезд Победы. Это событие стало частью масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позади в маршруте необычного состава Ноглики, Тымовское и Смирных. Сотни жителей и гостей города пришли посмотреть на состав.

Поезд встретили песней "День Победы". В праздничном составе платформы образцы советской техники - символы Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с военной техникой, сделать памятные фото, принять участие в мастер-классах и интерактивных мероприятиях. В здании вокзала всех желающих угощали горячим чаем и булочками серебряные волонтеры. Праздничный концерт подарили воспитанники ДШИ и артисты культурно-досугового центра "Мир".

Курсировние ретропоезда "Победа" на Сахалине организовано Дальневосточной железной дорогой при поддержке областного правительства.