Опрос показал, что больше всего раздражает дальневосточников на рабочих местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с девелопером Level Group провели исследование, чтобы выяснить предпочтения дальневосточников относительно рабочего пространства и выявить факторы, мешающие комфортной работе в офисе. Как сообщили ТИА "Острова", результаты опроса показали, что главными раздражителями для работников региона являются непродуманная планировка и недостаток зон для конфиденциальных разговоров.

Согласно данным опроса, 76% респондентов отметили, что плотная рассадка сотрудников и отсутствие тихих помещений значительно снижают комфорт в офисе. Проблемы с освещением и вентиляцией также стали причиной недовольства для 63% опрошенных. Более половины респондентов (59%) выразили беспокойство по поводу отсутствия оборудованных зон отдыха и кухонь, где можно перекусить или выпить кофе.

Местные соискатели считают, что для создания "места силы" в офисе работодателям следует уделить внимание предоставлению дополнительных сервисов. 62% респондентов отметили важность спортивных зон, массажных кресел и комнат для отдыха. Также 61% опрошенных подчеркнули необходимость удобной мебели и качественного освещения, а 52% высказались за системы гибких рабочих зон, таких как коворкинги и открытые пространства для командных встреч. Кроме того, 48% респондентов отметили важность зон для отдыха, а 47% – технологий, упрощающих рабочие процессы, таких как автоматизация и использование искусственного интеллекта.

Интересно, что более половины участников опроса (53%) мечтают о будущем, где процессы согласования и документооборота будут полностью автоматизированы. 44% респондентов хотят видеть офисы с высокой степенью персонализации, включая возможность настройки освещения и температуры. 43% опрошенных предполагают использование интерактивных столов с дополненной реальностью, а 41% рассчитывают на наличие шумоизолирующих капсул или кабин. Также 28% респондентов представили виртуальных бизнес-ассистентов, которые будут помогать в работе, а 24% – рабочие места с голосовым управлением. 21% респондентов выразили желание видеть VR/AR-решения для проведения совещаний.