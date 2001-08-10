Тихоокеанское
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09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Опрос показал, что больше всего раздражает дальневосточников на рабочих местах

Опрос показал, что больше всего раздражает дальневосточников на рабочих местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с девелопером Level Group провели исследование, чтобы выяснить предпочтения дальневосточников относительно рабочего пространства и выявить факторы, мешающие комфортной работе в офисе. Как сообщили ТИА "Острова", результаты опроса показали, что главными раздражителями для работников региона являются непродуманная планировка и недостаток зон для конфиденциальных разговоров.

Согласно данным опроса, 76% респондентов отметили, что плотная рассадка сотрудников и отсутствие тихих помещений значительно снижают комфорт в офисе. Проблемы с освещением и вентиляцией также стали причиной недовольства для 63% опрошенных. Более половины респондентов (59%) выразили беспокойство по поводу отсутствия оборудованных зон отдыха и кухонь, где можно перекусить или выпить кофе.

Местные соискатели считают, что для создания "места силы" в офисе работодателям следует уделить внимание предоставлению дополнительных сервисов. 62% респондентов отметили важность спортивных зон, массажных кресел и комнат для отдыха. Также 61% опрошенных подчеркнули необходимость удобной мебели и качественного освещения, а 52% высказались за системы гибких рабочих зон, таких как коворкинги и открытые пространства для командных встреч. Кроме того, 48% респондентов отметили важность зон для отдыха, а 47% – технологий, упрощающих рабочие процессы, таких как автоматизация и использование искусственного интеллекта.

Интересно, что более половины участников опроса (53%) мечтают о будущем, где процессы согласования и документооборота будут полностью автоматизированы. 44% респондентов хотят видеть офисы с высокой степенью персонализации, включая возможность настройки освещения и температуры. 43% опрошенных предполагают использование интерактивных столов с дополненной реальностью, а 41% рассчитывают на наличие шумоизолирующих капсул или кабин. Также 28% респондентов представили виртуальных бизнес-ассистентов, которые будут помогать в работе, а 24% – рабочие места с голосовым управлением. 21% респондентов выразили желание видеть VR/AR-решения для проведения совещаний.

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