Более 10 тысяч южносахалинцев вышли на общегородской субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный субботник в Южно-Сахалинске объединил более 10 тысяч горожан для подготовки города к майским праздникам. Мэр Сергей Надсадин лично присоединился к уборке, отметив, что совместный труд не только улучшает городскую среду, но и укрепляет командный дух.

Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии города, 30 апреля участники субботника получили инвентарь - грабли, лопаты и мешки - и приступили к очистке улиц, скверов и внутриквартальных территорий. Особое внимание уделили паркам им. Ждакаева и Асахикава, где уже начали высаживать цветы.

- Совместная работа помогает быстрее навести порядок и создать весеннее настроение, - подчеркнул Надсадин, добавив, что коммунальные службы и управляющие компании работают в усиленном режиме.

Одна из участниц, Татьяна Савенкова, рассказала Тихоокеанскому информационному агентству "Острова", что регулярно посещает субботники: "Это возможность сделать город чище и пообщаться с коллегами".

Александр Акимов, другой волонтер, отметил, что такие акции сплачивают жителей. Всего за день собрали более 100 кубометров мусора, часть которого вывезли на полигоны бесплатно.

Параллельно в рамках всероссийской акции "Вода России" 100 добровольцев очистили берега реки Сусуи, собрав 15 кубометров отходов. Начальник управления городского хозяйства Олег Вторушин поблагодарил горожан за участие в "чистых пятницах" - еженедельных уборках, стартовавших в апреле. За месяц в них поучаствовали 15 тысяч человек, а следующая массовая акция запланирована на 7 мая.