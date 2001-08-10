Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Сахалинской области напоминают о действии особого противопожарного режима в Корсаковском районе. В связи с этим пребывание людей в лесах ограничили, сообщает astv.ru.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что ограничение ввели на 21 календарный день в целях обеспечения пожарной безопасности и касается оно также въезда на лесную территорию на авто.