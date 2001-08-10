Ямочный ремонт в Поронайском районе начнется в середине мая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снежная зима и весенние перепады сказались на состоянии дорожного полотна в районе. Пока погодные условия не позволяют дорожникам использовать в работе горячий асфальт, в ход идут инертные материалы. Временные меры принимаются Поронайским ДРСУ и МУП «ПКК-1» для предотвращения аварийных ситуаций.

Запуск асфальтового завода в Поронайске планируется в середине мая. Тогда же специалисты дорожных и коммунальных служб полноценно смогут приступить к ямочному ремонту дорог горячей асфальтобетонной семью.

В общей сложности дорожникам района предстоит отремонтировать более 3 тысяч квадратных метров полотна. По поручению Губернатора Валерия Лимаренко завершить ямочный ремонт в Поронайском районе планируется до 1 июля.