В зоопарке рептилий Владивостока впервые родился ядозуб Рио-Фуэрте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты зоопарка рептилий "Другой мир" много лет работали над появлением на свет Мексиканского ядозуба Рио-Фуэрте. Первый здоровый детеныш появился в январе. Вес крохи составлял 20 грамм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу зоопарка "Другой мир".
Во Владивостоке впервые на Дальнем Востоке родился Мексиканский ядозуб Рио-Фуэрте. Малыш весом всего 20 грамм и длиной с ладонь появился в зоопарке рептилий "Другой мир". Кладка появилась в августе, а в январе вылупился первый здоровый детеныша.
Разведение ядозубов в неволе - сложнейшая задача. Эти рептилии крайне чувствительны к стрессу, а их брачные ритуалы требуют идеальных условий. Команда зоопарка месяцами регулировала световые циклы, влажность и температуру, чтобы стимулировать естественное поведение.
"Мы доказали, что даже в условиях дальневосточного климата можно создавать оазисы для самых редких существ планеты", - подчеркнул директор зоопарка рептилий Войтов Владислав.
Отметим, детеныши ядозубов рождаются уже ядовитыми. Их железы начинают вырабатывать токсины уже через несколько дней после вылупления. Яд мексиканского ядозуба является ценным ресурсом для биомедицины. Его компоненты применяются для создания лекарств от диабета.
Фото: пресс-служба зоопарка "Другой мир"
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