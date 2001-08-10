Школа №8 Южно-Сахалинска оформляет Стену Памяти к 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школе №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова активно оформляется Стена Памяти, на которой разместят портреты участников войны и тружеников трудового фронта. Этот проект, вдохновленный акцией "Бессмертный полк", объединяет усилия педагогов, учеников и их родителей, создавая пространство для сохранения исторической памяти, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Яна Матвеева, инициатива существует в школе уже третий год и успела стать доброй традицией. На данный момент на стене представлено около ста портретов, однако это только начало. Учащиеся всех возрастов активно участвуют в проекте, принося фотографии и информацию о своих ветеранах, а школа предоставляет им помощь в подготовке материалов для стенда. Яна Леонидовна отметила, что родители также принимают активное участие в патриотических мероприятиях, воспитывая в детях любовь и уважение к Родине.

Учащаяся 4 класса София Мязина поделилась историей о своем прадедушке Федоре Константиновиче Тремасове, который воевал на различных фронтах, защищая Москву и участвуя в штурме Берлина. Она подчеркнула важность сохранения памяти о героях, которые стали частью их семейной истории. Вероника Кузьмичёва также рассказала о своей прабабушке Марии Михайловне Сальковой, которая в 16 лет начала трудиться на заводе во время войны. Она выразила гордость за вклад своей семьи в Победу и желание участвовать в акции.

Кроме того, в школе №8 функционирует стендовая экспозиция, посвященная участникам Великой Отечественной войны - родственникам учащихся. Здесь собраны личные вещи, документы и боевые награды, которые позволяют лучше понять судьбы героев. В Южно-Сахалинске патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание, и учреждения образования активно работают в этом направлении. В рамках подготовки к 80-летию Победы в школе №8 запланированы тематические мероприятия, включая конкурс чтецов и театральную постановку, а завершит программу традиционный офицерский бал.