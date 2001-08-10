Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как провести длинные майские праздники? Традиционно жители региона в начале мая любят выезжать на природу. Специалисты Отделения Банка России по Сахалинской области посчитали, как изменилась стоимость поездки на шашлыки для компании из двух семей, и рассказали, когда снизится инфляция.
В список товаров для расчета вошли основные продукты, необходимые для пикника на шестерых (шашлык из свинины, замаринованные в кефире куриные окорочка, овощи, хлеб), а также бензин — традиционно сахалинцы любят открывать сезон шашлыков на даче или на берегу моря.
Для расчетов использовались данные Росстата о средних ценах в регионе за март 2025 года и аналогичный месяц прошлого года.
- 2,1 кг свинины + 2 головки лука;
- 2,1 кг куриных окорочков + 2 лимона + 400 г кефира;
- 150 г кетчупа;
- 1 кг помидоров и 1 кг огурцов;
- 2 буханки черного хлеба;
- 22 л бензина - на 2 машины для путешествия из Южно-Сахалинска к Охотскому побережью и обратно.
Стоимость набора для отдыха на природе по ценам за март этого года для компании из шестерых человек составила 4686 руб. Эта сумма распределилась так: почти 1994 руб. - на мясо; 1614 руб. - на бензин; 636 руб. - на свежие овощи; 442 руб. - на остальные позиции из списка покупок.
Общая стоимость набора для выезда на шашлыки за 12 месяцев возросла на 6%. За этот же период стоимость всей потребительской корзины, по которой Росстат считает инфляцию, в Сахалинской области увеличилась на 8,5%, в том числе продуктовая ее часть - на 11,8%. Одни товары в нашем наборе для отдыха подорожали сильнее, чем весь большой потребительский набор, а другие - слабее. То, что подорожание, например, мяса и хлеба было умеренным, связано с мерами региональной поддержки производителей. Больше всего в нашем наборе за год подорожали помидоры. На ценах отразились возросшие за 12 месяцев материальные затраты предприятий, расходы на оплату коммунальных услуг и на зарплаты в связи с нехваткой кадров. При этом в связи с постепенным повышением дневной температуры и удлинением светового дня цены на тепличные томаты в марте этого года снизились по сравнению с февралем. Куриные окорочка тоже в марте подешевели и даже стоили меньше, чем год назад.
Годовая инфляция в России в целом в марте составила 10,3%. Увеличение спроса все еще опережает возможности наращивания выпуска многих товаров и услуг, и Банк России принимает жесткие меры, чтобы умерить рост спроса и снизить инфляцию. По нашему прогнозу, годовая инфляция в стране вернется к 4,0% в 2026 году и закрепится на этом уровне в дальнейшем.
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