Стал известен режим работы сахалинского МРЭО на праздниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117 в следующие дни:

3 и 10 мая 2025 года - с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);

1, 2, 8, 9 мая - выходные дни.