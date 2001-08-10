Тихоокеанское
информационное агентство
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Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая
10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Стал известен режим работы сахалинского МРЭО на праздниках

Стал известен режим работы сахалинского МРЭО на праздниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117 в следующие дни:

3 и 10 мая 2025 года - с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);

1, 2, 8, 9 мая - выходные дни.

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