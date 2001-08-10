10:18, | Новости общества Сахалина и Курил
Стал известен режим работы сахалинского МРЭО на праздниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117 в следующие дни:
3 и 10 мая 2025 года - с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);
1, 2, 8, 9 мая - выходные дни.
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