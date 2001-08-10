Сахалинцам рассказали, что посмотреть на майских праздниках всей семьей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начинаются майские праздники, а это значит, что впереди выходные, которые можно провести за просмотром любимой классики всей семьей. Совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС составили подборку фильмов к Празднику Весны и Труда.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)

Народная советская классика никогда не устаревает, особенно если это творение Элема Климова. Комедия, которую обожали и пионеры, и их родители, стала семейным фильмом вот уже нескольких поколений. Непутевого Костю Иночкина исключают из лагеря, но он боится огорчить бабушку и возвращаться домой не решается. Вместо этого он прячется на территории лагеря, пока его товарищи таскают ему еду и помогают скрываться от взрослых. История о подпольной жизни пионера полна острого юмора и образов эпохи оттепели. Фильм едва не попал под запрет за сатиру на советскую бюрократию и пропаганду, но, вопреки ожиданиям, пришелся по душе Хрущеву и с триумфом прошел в прокате.

«Республика ШКИД» (1966)

Еще одна знаковая оттепельная комедия о пронырливой детворе - фильм Геннадия Полоки, снятый по автобиографической повести двух бывших детдомовцев. Действие разворачивается в голодные 1920-е: по улицам Петрограда шныряют беспризорники, которых время от времени отлавливают и отправляют в приюты. Юные герои попадают в школу-коммуну имени Достоевского - знаменитую ШКИД. Мальчишки учатся честному труду, чтобы с достоинством прожить свою жизнь, и впервые узнают, что такое власть и система. Их сыграли настоящие подростки из приемников, интернатов и колоний, «знающие о воровстве не из рассказов». А роль строгого, но неравнодушного директора школы, ставящего подростков на путь исправления, исполнил большой артист Сергей Юрский.

«Кудряшка Сью» (1991)

О честном труде и темной жизни улиц размышляли не только в советском кино. Джон Хьюз, автор культовых американских фильмов 80–90-х («Клуб Завтрак», «Самолетом, поездом, автомобилем»), снял трогательную историю о бездомной сиротке Сью и ее попечителе Билле - обаятельном аферисте с добрым сердцем. Он учит девочку мелким уловкам, чтобы та могла выживать на улицах Чикаго. Однажды удача поворачивается к ним лицом: небольшая авантюра приводит их в дом успешной женщины-адвоката, и это меняет жизнь всех троих. Фильм с треском провалился в прокате, оставшись в тени другой семейной комедии по сценарию Хьюза - «Один дома». В России же картина обрела статус культовой, если не сказать классики, и пополнила домашнюю фильмотеку целого поколения.

«Октябрьское небо» (1999)

1957 год. Гомер Хикэм (Джейк Джилленхол), впечатлившись запуском первого орбитального спутника, решает собрать и запустить ракету самому. Но есть несколько проблем: он живет в маленьком провинциальном городке, не работает в NASA, учится в школе. Еще и строгий отец (Крис Купер) не поддерживает энтузиазма и наставляет ребенка на путь истинный, что в его понимании означает стать шахтером, как он сам. Но упорный труд и умение стоять на своем приводят юного ракетостроителя-любителя к большим высотам. Эту духоподъемную драму, основанную на реальной истории, поставил Джо Джонстон, известный прежде всего по «Джуманджи» и «Первому мстителю».

«Волшебная страна» (2004)

Фильм Марка Форстера с Джонни Деппом и Кейт Уинслет - история, вдохновленная жизнью Джеймса Барри, автора «Питера Пэна». В центре сюжета - зарождение сказки, способной менять реальность. Барри знакомится с овдовевшей женщиной Сильвией и ее четырьмя детьми. В это время у него самого жизнь трещит по швам: отношения не ладятся, а в творчестве сплошные неудачи. Именно дружба с этой семьей вдохновляет Барри на создание своего знаменитого цикла повестей - одного из самых фантастических миров детской литературы. После смерти Сильвии он становится опекуном мальчиков и продолжает верить, что где-то существует Волшебная страна, где все они снова будут вместе. Фильм получил семь номинаций на «Оскар».

«Мой папа - Барышников» (2011)

Добрая, трогательная и ироничная история взросления на фоне позднесоветской Москвы. Застенчивый и робкий Боря Фишкин учится в хореографическом училище, мечтает о балетной славе и искренне верит, что его папа - сам Михаил Барышников, бежавший в 70-е на Запад. Отца он никогда не видел: мама говорит, что папа «на секретном задании», а сам Боря уверен: и лицо, и судьба у него, как у великого артиста. Пусть балет ему дается непросто, а в училище он встречает насмешки, он упрямо тренируется перед зеркалом и мечтает стать таким же, как «отец». Фильм точно улавливает атмосферу перестройки - с ее модой, подпольной торговлей, очередями и духом перемен - и изящно балансирует между ностальгией, комедией и светлой грустью.

Фото: KION