В Южно-Курильском районе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 30 апреля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидаются умеренные дожди, местами переходящие в сильные, с количеством осадков от 4 до 49 мм. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра, достигающие 25-30 м/с, что может создать дополнительные риски для жителей и инфраструктуры региона.
Администрация муниципальных округов и сопутствующие структуры получили экстренное предупреждение о предстоящих неблагоприятных погодных условиях. Власти направили рекомендации по реагированию на возможные последствия, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить безопасность граждан.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений, находятся в полной готовности. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится под контролем ГУ МЧС России по Сахалинской области, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать защиту населения. Важно, чтобы жители региона следили за обновлениями и соблюдали рекомендации властей в условиях ухудшения погоды.
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