ВТБ посчитал: каждый второй пенсионер хранит деньги на вкладах и накопительных счетах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По статистике ВТБ, более чем у 50% клиентов-пенсионеров банка есть открытые вклады и накопительные счета. Четверть пенсионеров выбирают вклады и считают их основным способом сохранить и приумножить свои накопления, при этом 43% клиентов пенсионного возраста открывают накопительные счета.
Несмотря на текущий тренд на краткосрочные вклады до 3 месяцев, пенсионеры в основном предпочитают открывать вклады на срок от 3 месяцев до полугода - вклады с таким сроком оформили более 90% пенсионеров в ВТБ. Почти 6% пользователей предпочитают вклады на 1-2 года. В 2024 году размер среднего вклада по сравнению с 2023 годом увеличился примерно на 10% и составил 705 тыс. рублей. Средняя сумма на накопительных счетах у пенсионеров по итогу 2024 года составляла 214 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в 2023 году.
Основная доля пенсионеров предпочитает открывать вклады и накопительные счета офлайн. По итогам первых трех месяцев 2025 года 78% клиентов старшего поколения оформили сберегательные продукты в банковских офисах. В целом число клиентов 60+, обращающихся в отделения для размещения своих накоплений, выросло на 70%.
"Сейчас проценты по депозитам по-прежнему достигают 20%, поэтому они остаются выгодным способом сбережения для всех клиентов. По нашим данным, в этом году увеличилось не только количество открытых депозитов, но и сумма вложенных пенсионерами средств", - отметила Анна Нестерова, начальник управления "Старшее поколение" ВТБ.
Фото: Александр Щербак
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