В Приморье и на Сахалине продолжается рост экспорта рыбопродукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21 по 25 апреля 2025 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 610 партий рыбы и морепродуктов, общим весом 63 745,9 тонны. Это значительно больше, чем на предыдущей неделе, когда на экспорт отправили 429 партий рыбопродукции весом 39 692,7 тонны. Данная динамика подчеркивает рост интереса к дальневосточной продукции на международных рынках.

Как сообщили ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, в отчетный период было оформлено 325 ветеринарных сертификатов формы 5i для отправляемой за границу продукции водного промысла, из которых 30 сертификатов выдали для Сахалинской области. Это свидетельствует о высоком уровне контроля за качеством и безопасностью продукции, предназначенной для экспорта.

Кроме того, на вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 805 сертификатов здоровья, включая 100 сертификатов для Сахалина. В частности, 526 сертификатов отправили в Китай, 268 - в Республику Корея, а также два сертификата в Европейский Союз и девять сертификатов в ЕС через Республику Корея. Также в рамках импорта оформлено 74 сертификата формы 2.

Должностные лица Россельхознадзора отобрали 313 проб продукции, находящейся под контролем. Из этого числа 15 проб были взяты по госзаданию, четыре - в рамках мониторинга, три - по усиленному контролю, а 291 проба была отобрана по обращениям владельцев продукции. Эти меры способствуют обеспечению безопасности и качества морепродуктов, что является важным аспектом для поддержания репутации дальневосточной рыбной продукции на международной арене.