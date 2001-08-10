Сахалинцам напомнили об опасностях рыбалки рядом с электросетями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Сахалинэнерго" обращается к рыболовам Сахалинской области с призывом соблюдать правила электробезопасности в период лососевой путины. Важно выбирать места для рыбалки, которые находятся на безопасном расстоянии от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, чтобы избежать опасных ситуаций.
Как сообщили ТИА "Острова" в энергетической компании, забрасывать блесну или другие снасти вблизи линий электропередачи крайне опасно, так как мокрая леска является хорошим проводником электричества. При этом не обязательно касаться токоведущих частей, чтобы получить удар током. Высокая разность потенциалов может "пробить" воздушное пространство на расстоянии от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, особенно в условиях повышенной влажности. Использование углепластиковых удилищ может увеличить опасное расстояние до десятка метров.
Энергетики также предупреждают, что поднимать удилища или нести их на плече под линиями электропередачи крайне рискованно. Рыболовам рекомендуется проносить удочку в разобранном виде или держать ее параллельно земле. Особенно опасно рыбачить в охранной зоне ЛЭП во время грозы, когда влажность воздуха и мокрые снасти увеличивают вероятность поражения током. Кроме того, энергетики напоминают о необходимости соблюдать и другие меры безопасности: не разводить костры и не устанавливать палатки рядом с электросетевыми объектами. В случае выявления нарушений или повреждений в электросетевом комплексе жители могут сообщить об этом по телефону 112 или в диспетчерские службы филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго".
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