Сахалинские геологи могут зарабатывать до 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анализ, проведенный аналитиками hh.ru, показал, что в 2025 году российские работодатели продолжают активно искать геологов, хотя рынок труда в этом сегменте не претерпел значительных изменений. В первом квартале текущего года было открыто 3,1 тысячи вакансий для специалистов этой профессии, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако в Сахалинской области наблюдается снижение интереса к геологам: за три месяца было размещено всего 12 вакансий, что на 37% меньше, чем в прошлом году.

Большинство предложений для геологов сосредоточено в Москве и Красноярском крае, где каждая из этих территорий занимает 9% от общего числа вакансий по стране. За ними следуют Иркутская область (8%), Республика Башкортостан (7%) и несколько других регионов, включая Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ, которые составляют по 6%. В то же время, доля вакансий из Сахалинской области остается ниже 1%, что свидетельствует о низком спросе на геологов в этом регионе.

Работодатели из добывающей отрасли проявляют наибольший интерес к геологам, открыв 40% всех вакансий для этих специалистов. Важные сектора, такие как нефтяная и газовая промышленность, металлургия и строительство, также активно ищут квалифицированных работников. Несмотря на это, геологи не считаются дефицитной профессией в Сахалинской области: на одну вакансию приходится в среднем 10,8 резюме, что указывает на высокий уровень конкуренции среди соискателей.

Заработные платы для геологов варьируются в зависимости от региона, и работодатели готовы предложить более высокие ставки, особенно для тех, кто работает вахтовым методом на удаленных объектах. В Сахалинской области зарплата может достигать 200 тысяч рублей в месяц в отдельных вакансиях. В дополнение к высокой оплате труда, компании обеспечивают своих сотрудников различными льготами, включая оплату межвахтового отдыха, медицинские осмотры за счет работодателя и комфортные условия проживания в вахтовых поселках. Конкретные условия зависят от каждой компании и могут включать доступ к инфраструктуре, такой как магазины, бани и медпункты.