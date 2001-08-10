Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" и "Российский союз боевых искусств" в Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке штаба общественной поддержки подписано соглашение о сотрудничестве между Сахалинским региональным отделением партии "Единая Россия" и филиалом "Российского союза боевых искусств" (РСБИ). Документ скрепили подписями региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение" Елена Столярова и руководитель сахалинского филиала РСБИ Александр Кардаш.

Основной целью соглашения станет создание условий для физкультурно-оздоровительной деятельности и вовлечение граждан старшего возраста в мир единоборств. С 2024 года аналогичные инициативы уже реализуются в ряде регионов России, где представители старшего поколения активно осваивают дзюдо, айкидо, самбо и другие дисциплины. Теперь к этому проекту присоединилась и Сахалинская область.

В рамках мероприятия воспитанники РСБИ продемонстрировали гостям базовые техники боевых искусств, доказав, что они способствуют сохранению здоровья, подвижности и хорошего самочувствия в любом возрасте.

- Для нас важно, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя востребованными, здоровыми и полными сил. Спорт - это не только про физическую активность, но и про общение, новые впечатления и уверенность в себе. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Российским союзом боевых искусств у сахалинских пенсионеров появится еще одна возможность вести активный образ жизни, - отметила координатор партпроекта "Старшее поколение" Елена Столярова.

Отметим, забота о старшем поколении является одним из ключевых направлений Народной программы "Единой России". В рамках этой работы реализуются меры по улучшению качества жизни пожилых людей, включая социальную поддержку, медицинское обслуживание, развитие активного долголетия и создание комфортных условий для самореализации. Подписанное соглашение - еще один шаг в этом направлении, позволяющий сахалинцам старшего возраста укрепить здоровье через занятия боевыми искусствами.

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