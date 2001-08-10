18:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Эксперты ВТБ: рубль может ослабнуть до 100 за доллар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По прогнозам первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, курс доллара может достичь уровня 100 рублей к концу текущего года. "С учетом снижения цен на российскую нефть и растущего спроса на услуги зарубежного туризма, мы ожидаем постепенное ослабление рубля - примерно до 95-100 рублей за доллар к концу года. Носентимент и геополитика могут заметно искажать картину", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что текущий уровень рубля не соответствует макрофакторам, таким как динамика торговых потоков и снижение цен на нефть. "Пока рано делать выводы об устойчивости укрепления рубля, поскольку новые расчетные схемы усложняют оценку динамики курса", - добавил Пьянов. При этом он отметил, что без укрепления рубля текущие темпы инфляции в первом квартале 2025 года могли бы быть на 1,5-2 процентных пункта выше фактически сложившихся сезонно очищенных 8%.
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