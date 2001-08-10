Сакуры, каштаны, липы и краснолистные клены: стало известно, чем будут озеленять Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил производственную базу строительной компании «Востокдорстрой», где обсудил дальнейшее озеленение города. В ходе встречи руководитель компании Александр Гордова предложил безвозмездно передать городу тысячи саженцев молодых деревьев, что станет важным шагом в улучшении городской среды.

В рабочей поездке мэра также участвовали первый вице-мэр Андрей Ковальчук и руководитель управления охраны окружающей среды и озеленения Ольга Высоцкая. Александр Гордова рассказал о том, что среди предложенных саженцев будут сакуры, каштаны, липы и краснолистные клены, которые в ближайшие годы украсят Южно-Сахалинск. Часть саженцев уже готова к высадке, в то время как другим необходимо доращивание для формирования прочной корневой системы.

Сергей Надсадин отметил, что высадка деревьев пройдет в скверах, общественных пространствах и на территориях образовательных учреждений, что сделает город более привлекательным для жителей. «Наши горожане любят озелененные территории, поэтому мы продолжаем эту работу на постоянной основе», – добавил мэр. Также компания «Востокдорстрой» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, организуя высадку деревьев выпускниками на школьных территориях.

Сотрудник компании Михаил Лапанский подчеркнул, что они готовы предоставить более 3000 акклиматизированных саженцев, которые хорошо приживаются на Сахалине. В этом контексте стоит отметить, что в прошлом году в Южно-Сахалинске высадили около миллиона цветов, а в этом сезоне городские службы уже начали высадку виол и цинерарий. Яркие цветочные композиции украсили площадь Славы и проспект Победы, что свидетельствует о целеустремленности города к благоустройству и современным подходам к озеленению.